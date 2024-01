Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Polizei zieht berauschten Autofahrer und Rollerfahrer aus dem Verkehr (02./03.01.2024)

Singen (ots)

Beamte des Polizeireviers Singen haben am Dienstagnachmittag und in der Nacht auf Mittwoch zwei berauschte Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle eines 25-jährigen Rollerfahrers in der Steißlinger Straße ergab sich der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Vortest, der positiv auf THC reagierte, bestätigte dies. Die Polizisten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und nahmen ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus mit. Gleich erging es einem 22 Jahre jungen VW-Fahrer, der in der Nacht auf Mittwoch in der Schillerstraße in eine Polizeikontrolle geriet. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

