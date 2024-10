Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Fahrräder aus Gartenhütte gestohlen, Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs, Brandstiftung, Illegale Müllentsorgung, Radfahrerin verletzt, Körperverletzung

Heilbronn: Fahrräder aus Gartenhütte gestohlen

Am Sonntag, zwischen 0.30 Uhr und 11.30 Uhr, wurde in Heilbronn-Sontheim in der Cronbergstraße eine Gartenhütte aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang und entwendete zwei E-Bikes im Gesamtwert von etwa 9.000 Euro. Die Räder waren in der Hütte mit einem Drahtschloss gesichert, das der Täter ebenfalls knackte. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Alkoholfahrt endet im Gleisbett

Am Samstag gegen 03.15 Uhr kam es in der Hafenstraße in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Fahrer unter Alkoholeinfluss seinen Pkw ins Gleisbett lenkte. Eine Polizeikontrolle ergab einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bad Friedrichshall: Brandstiftung in Außenlager von Supermarkt - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend gegen 20.50 Uhr wurde in Bad Friedrichshall-Kochendorf, eine Sichtschutzplane am Außenlager eines Supermarktes in der Industriestraße in Brand gesetzt. Durch herabtropfendes Plastik wurden darunter gelagerte Paletten beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Kurz vor Ausbruch des Brandes konnten zwei Jugendliche beobachtet werden, die sich auf E-Rollern zügig vom Tatort entfernten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Möckmühl: Drogenfahrt endet in Verkehrsunfall

In der Nacht zum Sonntag kam es auf der Landesstraße 1095 zwischen Züttlingen und Möckmühl zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Autofahrerin verlor gegen 0.45 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in die Leitplanken. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass die Frau unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

A6/ Erlenbach: Lkw-Fahrerin mit fast zwei Promille auf der Autobahn gestoppt

Am Sonntagnachmittag wurde auf der A6 bei Erlenbach eine 58-jährige Lkw-Fahrerin wegen auffälligen Fahrverhaltens gestoppt. Sie fuhr mehrfach in Schlangenlinien und beschädigte Leitplanken. Ein Atemalkoholtest um 16 Uhr ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Frau musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und ihren Führerschein abgeben.

A6/Untereisesheim: Verkehrskontrollen auf der A6

Am Samstag wurden zwischen 6 Uhr und 8.30 Uhr an der Anschlussstelle Untereisesheim stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 80 Fahrzeuge und 110 Personen kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten unter Anderem einen Fahrer unter Drogen- und einen unter Alkoholeinfluss feststellen. Ein Fahrzeuglenker war ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Ilsfeld: Rücksichtsloser BMW-Fahrer gesucht

Am Samstag kam es in Ilsfeld zu einer Verkehrsgefährdung durch den bislang unbekannten Fahrer eines roten BMW M3. Der Fahrer driftete gegen 14 Uhr mit hoher Geschwindigkeit im Bereich der Autobahnabfahrt der Autobahn 81 auf die Landesstraße 1100 in Richtung Beilstein und gefährdete dabei mehrere Verkehrsteilnehmer. Einen 44-Jährigen, der mit seinem Fahrzeug an der Ampel auf der Linksabbiegerspur der Landesstraße 1100 in Fahrtrichtung Ilsfeld wartete, verfehlte der Verkehrsrowdie bei seinem Drift-Vorgang nur knapp. Der Fahrer des BMW setzte seine gefährliche Fahrweise fort und überholte den Zeugen später erneut rücksichtslos, wodurch ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. In beiden Fahrzeugen befanden sich neben den Fahrern weitere Insassen, darunter auch Kinder. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Bad Rappenau: Illegale Müllentsorgung im Bonfelder Wald

Zwischen Donnerstag und Freitag wurde auf einem Wanderparkplatz im Bonfelder Wald asbesthaltiges Abbruchmaterial illegal entsorgt. Die Polizei fand vier "BigBags" und einen Laubsack mit etwa 300-400 kg Material. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bad Wimpfen unter der Nummer 07063 93340 entgegen.

Weinsberg: Fahrradfahrerin bei Sturz verletzt - Zeugenaufruf

Am Sonntag gegen 20 Uhr stürzte eine 56-jährige Fahrradfahrerin auf der Landesstraße 1102 bei Ellhofen. Sie gab an, dass sie zuvor kurz nach dem Ortsausgang in Richtung Lehrensteinsfeld von einem dunklen Pkw angefahren wurde. Die Frau zog sich eine Kopfverletzung zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Bad Rappenau-Obergimpern: Zeugen nach Einbruch in Vereinsgaststätte gesucht

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Vereinsgaststätte in Obergimpern einbrachen, sucht die Polizei Zeugen. Der oder die Täter verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zutritt zu dem Gebäude in der Straße "Am Dreschplatz". Im Inneren wurden im Anschluss die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld in noch unbekannter Höhe aus einer Geldkassette entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07264 95900 an den Polizeiposten Bad Rappenau.

Heilbronn: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Die Polizei Heilbronn sucht Zeugen, nachdem ein Mann am Freitagabend bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt wurde. Gegen 21.30 Uhr soll sich der 30-Jährige beim Rathaus aufgehalten haben. Hier sollen zunächst zwei Männer auf ihn zugekommen sein und ihn geschlagen haben. Anschließend ging der Geschlagene zur Harmonie und traf dort erneut auf die Angreifer. Diese waren nun in Begleitung von zwei weiteren Männern. Einer dieser beiden soll nun ebenfalls auf den 30-Jährigen losgegangen sein. Hierbei wurde er wohl durch einen nicht näher bekannten scharfen Gegenstand oberflächlich verletzt. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die bisher unbekannten Täter flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

