Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Falscher Handwerker erbeutet Bargeld

Gifhorn (ots)

Mit einer Variante der Betrugsmasche des sogenannten "falschen Handwerkers" war am Montag dieser Woche ein bislang unbekannter Täter erfolgreich. Er klingelte am Morgen bei einem älteren Ehepaar aus Gifhorn und stellte sich als Mitarbeiter des Ordnungsamts vor. Der Mann gab vor, im Haus die Versorgungsleitungen prüfen zu müssen und erhielt Einlass. Das Ehepaar schickte er in verschiedene Räume, dort sollten sie, angeblich zur Druckprüfung, wechselnd das Wasser an- und ausstellen. Währenddessen hielt sich der Täter in anderen Räumen auf und durchsuchte diese. Aus zwei Geldbörsen entwendete er so Bargeld im Wert von über 1000 Euro.

Der Mann wurde durch die Geschädigten als circa 180 cm groß und etwa 40 Jahre alt beschrieben. Er sei dunkelhäutig gewesen und trug typische Kleidung eines Monteurs. Zum eingeleiteten Strafverfahren sucht die Polizei Gifhorn Zeugen. Hinweisgeber, die den beschriebenen Mann am Morgen des 23.09.2024 im Handwerkerviertel in Gifhorn gesehen haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei.

Die Tipps der Polizei:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet einzulassen. Seriöse Firmen und Behörden kündigen ihre Arbeiten in der Regel im Vorfeld an. - Schauen Sie sich die Person vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde bzw. der Firma an, von der die angebliche Amtsperson bzw. mitarbeitende Person kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. - Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung an, ob alles seine Richtigkeit hat. - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach.

Wichtig: Lassen Sie die Besucher währenddessen vor der verschlossenen Tür warten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell