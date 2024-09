Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Baumunfall fordert vier verletzte

Groß Oesingen (ots)

Am Sonntag, 22.09.2024, gegen 03:15 Uhr, wird der Polizei durch eine Zeugin ein Verkehrsunfall, auf der K 4, östlich der Ortschaft Groß Oesingen gemeldet. Ein VW Touran sei alleinbeteiligt gegen einen Straßenbaum geprallt. Die vier Fahrzeuginsassen seien ansprechbar aber verletzt. Darunter ein Kleinkind unter einem Jahr. Die Verletzten wurden durch mehrere am Einsatz beteiligte Rettungswagen in unterschiedliche Kliniken verbracht. Die Mutter des Kindes wurde in eine Klinik nach Celle verbracht. Der 31 jährige Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Wesendorf und Kindsvater kam mit seinem Kleinkind in die Klinik nach Gifhorn der Beifahrer in die Klinik nach Wittingen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr die Familie die K 4 in Richtung K 7 und kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte hier mit einem Straßenbaum. Der Pkw wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und landete auf dem Dach. Das Fahrzeug an welchem ein Totalschaden von ca. 5000 EUR entstand, wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen.

