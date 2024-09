Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall fordert vier Verletzte

Bundesstraße 4 (ots)

Ein Unfall im Berufsverkehr ereignete sich am Nachmittag des gestrigen Dienstags. Den bisherigen Ermittlungen nach kam es in Fahrtrichtung Norden, vor Rötgesbüttel, zu stockendem Verkehr. Zwischen dem Schrottplatz Rötgesbüttel und der Abfahrt nach Gravenhorst fuhr dabei ein 24-Jähriger mit seinem Kastenwagen der Marke Volkswagen auf einen vor ihm fahrenden Volkswagen up! auf; in diesem saß ein 55-Jähriger. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der up! auf einen VW Caddy und dieser auf einen VW Golf geschoben. In dem Caddy befand sich eine 55-Jährige, in dem Golf eine 25-Jährige. Die jeweiligen Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt und in umliegende Kliniken gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Im Bereich der Unfallstelle war die Bundesstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde über Gravenhorst und Meine umgeleitet.

Die Unfallursache ist Teil der aufgenommenen Ermittlungen, diese führt die Polizei Meine.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell