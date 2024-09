POL-GF: Ergänzende Pressemitteilung zur körperlichen Auseinandersetzung am Samstagabend in Gifhorn

Brome (ots) - In der Nacht zu Sonntag, gegen 01:00 Uhr, haben unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Supermarktes in der Mühlenstraße in Brome verschafft. Nachdem die Räumlichkeiten von den Tätern durchsucht wurden, konnten sie unerkannt flüchten. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Gifhorn PHK Lars Falkenhain Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0 Fax: + 49 (0)5371 / 980-150 E-Mail: ...

