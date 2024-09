Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruchdiebstahl aus Firmengebäude

Wesendorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstages, gegen 03:20 Uhr, haben unbekannte Täter zunächst die Umzäunung eines Firmengrundstückes im Hammerstein-Park in Wesendorf mit einem Fahrzeug überfahren. Anschließend verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten des Unternehmens. Hier wurden mehrere E-Bikes entwendet. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Bei der Tatausführung dürften die Täter ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro.

