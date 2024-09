Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrten unter Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln

Landkreis Gifhorn (ots)

Am späten Freitagnachmittag wurde ein 18-jähriger mit seinem Elektrokleinstfahrzeug, einem sog. E-Scooter, auf der an der Braunschweiger Straße in Gifhorn durch Polizeibeamte kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Heranwachsende das Fahrzeug zuvor unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln geführt hatte. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am späten Samstagabend meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen verunfallten Pkw in Weyhausen an der Kreisstraße 112 im Einmündungsbereich der Bundesstraße 188. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass der 45-jährige Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

