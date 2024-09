Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch in Herne: Maskierter Täter flüchtet mit Fahrrad - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einem Einbruch in eine Herner Wohnung am frühen Montagmorgen, 2. September, fahndet die Polizei nach einem Täter und sucht Zeugen.

Gegen 3.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein "auf Kipp" stehendes Fenster Zutritt in eine Wohnung am Westring, nahe In der Helle. Der 69-jährige Wohnungsinhaber ertappte den Täter auf frischer Tat, der in diesem Moment das Portemonnaie und das Handy des Herners einsteckte. Mit seiner Beute flüchtete er unverzüglich aus der Wohnung und fuhr mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Täter wird als männlich und 170 bis 175 cm groß beschrieben. Er trug schwarze Kleidung, eine Maske und sei mit einem Fahrrad unterwegs gewesen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell