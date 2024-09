POL-BO: Herzlich Willkommen im Team 110!

Bochum (ots) - Nach einem Raub am Freitagnachmittag, 30. August, in der Bochumer Innenstadt fahndet die Polizei nach drei Tätern und sucht Zeugen. Gegen 17.20 Uhr war ein 26-jähriger Beckumer zu Fuß auf der Massenbergstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 19 seien drei Männer auf ihn zugekommen und hätten ihn angesprochen. Eine Person habe plötzlich ein ...

mehr