POL-BO: Raub in Bochum: Polizei fahndet nach drei Tätern und sucht Zeugen

Bochum (ots) - Die Polizei sucht aktuell nach dem vermissten André W. (54). Zuletzt gesehen wurde er am heutigen 2. September gegen 8.20 Uhr im Bereich der Werkstätten an der Hiltroper Straße 164 in Bochum. Andre W. ist weder räumlich noch zeitlich orientiert. Er ist ca. 1,83 m groß und hat graue Haare. Bekleidet ist er eventuell mit einer hellen Hose, ...

