POL-BO: Unfall in Bochum-Weitmar: vier Pkw beschädigt, eine Person verletzt

Witten (ots) - Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen (30. August) in Witten ereignet hat. Ein Linienbus befuhr um 7.52 Uhr auf der Pferdebachstraße die dortige Rechtsabbiegerspur in Richtung Ardeystraße, als plötzlich ein Kleinkraftrad ebenfalls von der Geradeaus- auf die Rechtsabbiegerspur wechselte. Um einen Zusammenprall zu verhindern, führte der Busfahrer (58, aus ...

mehr