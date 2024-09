Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach körperlicher Auseinandersetzung

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn leitete am Abend des vergangenen Samstags zwei Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung ein, ermittelt wird gegen mehrere Beschuldigte. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es gegen 19:40 Uhr in einem Linienbus zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Schwestern und einer Gruppe junger Männer. An einer Haltestelle an der Braunschweiger Straße entstand schließlich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Personen. Diese konnte durch Polizeibeamte schnell beendet werden. Die Beamten befanden sich mit ihrem Einsatzfahrzeug zu diesem Zeitpunkt hinter dem Linienbus und konnten daher umgehend intervenieren. Die Personalien aller beteiligten Personen stehen fest. Nach dem derzeitigen Stand kam es in Folge der Auseinandersetzung, auch trotz zweier Tritte gegen Kopf und Rumpf einer Person, nur zu leichten Verletzungen unter den Beteiligten.

Ein Video, das Ausschnitte der Auseinandersetzung und das polizeiliche Einschreiten zeigt, kursiert derzeit in den sozialen Medien und liegt auch der Polizei Gifhorn vor. Es ist Teil der aufgenommenen Ermittlungen. Zu möglichen Hintergründen und Motiven können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine gesicherten Angaben gemacht werden.

Presseanfragen sind ab Montagmorgen an die Pressestelle der Polizei Gifhorn zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell