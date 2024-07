Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 25.07.2024

Goslar (ots)

Mehrere Häuser wurden in der vergangenen Nacht in Clausthal-Zellerfeld durch ein Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen 23.35 Uhr wurde der Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Straße Zipfel gemeldet. Kurz darauf begann die Feuerwehr mit der Löschung des Feuers, das zu diesem Zeitpunkt bereits auf zwei angrenzende Wohnhäuser übergegriffen hatte. Die Bewohner dieser Häuser wurden umgehend evakuiert und durch Einsatzkräfte des DRK Clausthal-Zellerfeld betreut. Mehrere Personen wurden vom Rettungsdienst vorsorglich auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht.

Die Wohngebäude sind derzeit nicht bewohnbar. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Entstehung des Feuers eingeleitet.

Beobachtungen und Hinweise, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Goslar unter (05321) 3390 oder die Polizei in Clausthal-Zellerfeld unter (05323) 95310 entgegen.

+++

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochvormittag in Goslar wurde eine ganze Reihe von Straftaten aufgedeckt.

Gegen 10.30 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann aus Bad Harzburg mit seinem Ford Focus in der Straße Osterfeld von einer Streifenbesatzung kontrolliert. Hierbei stellte sich zum einen heraus, dass der Pkw weder zugelassen, noch versichert oder versteuert war. Weiterhin waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet. Zum anderen räumte der 24-jährige Fahrer ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zusätzlich wies er deutliche Anzeichen einer Beeinflussung berauschender Mittel auf, dessen Konsum der Kontrollierte bestätigte.

Ihm wurde im Krankenhaus Goslar eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den 24-Jährigen erwarten nun eine ganze Reihe von Strafverfahren.

+++

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 82 verzeichnete die Polizei Goslar am Mittwoch mehrere Verstöße.

Zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte im Bereich der Abfahrt Langelsheim-West und stellten dabei neun Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Drei davon wurden mit Verwarngeldern belegt, sechs weitere Kraftfahrer erwartet aufgrund des zu hohen Tempos ein Bußgeldverfahren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 138 Km/h bei erlaubten 100.

Das in diesem Bereich bestehende Überholverbot wurde gleich 12 Mal ignoriert, was ebenfalls Bußgeldverfahren nach sich zieht. Zudem leiteten die Einsatzkräfte ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell