Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.07.2024

Goslar (ots)

Im Okertal verunfallte am Dienstagmittag ein Motorradfahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der 18-jährige Mann aus Mecklenburg-Vorpommern fuhr gegen 12.50 Uhr mit seinem Motorrad Ducati auf der B 498 in Richtung Goslar. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe Romkerhall in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in das Klinikum Goslar verbracht.

Auf der B 241 kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Gegen 14.25 Uhr fuhr ein 68-jähriger aus Bad Harzburg mit seinem Dacia von Auerhahn kommend Richtung Goslar. Zwischen Glockenberg und Bärentalkurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden Seat Ibiza.

Der 68-jährige Bad Harzburger sowie die 30- und 28-jährigen Insassen des Seat aus Schleswig-Holstein wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die B 241 für 2 Stunden gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell