Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 22.07.2024

Goslar (ots)

Diebstahl aus Pkw

Am Sonntag, den 21.07.2024, zwischen 18:20 Uhr und 18:40 Uhr, kam es an einem Feldweg an der B82 im Bereich der BAB7 zum Diebstahl aus einem Pkw. Der bislang unbekannte Täter schlug die Scheibe der Fahrertür ein und entwendete eine Geldbörse. Der Schaden befindet sich im dreistelligen Bereich. Ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls wurde eingeleitet Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte beim Polizeikommissariat Seesen, Frankfurter Straße 4 in 38723 Seesen oder telefonisch unter der Rufnummer 05381-9440.

Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle

Am Sonntag, den 21.07.2024, um 16:20 Uhr, beschädigten zwei männliche Personen im Alter von 25 und 46 Jahren den Glaseinsatz einer Bushaltestelle in der Triftstraße in Seesen. Die beiden Männer müssen sich wegen Sachbeschädigung verantworten. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 21.07.2024, um 02:00 Uhr, kann an der K61 auf Höhe der Einmündung zur Straße An der Straßenmeisterei ein verunfallter Pkw festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr dieser die K61 von der Hammershäuser Mühle kommend und kam dann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte beim Polizeikommissariat Seesen, Frankfurter Straße 4 in 38723 Seesen oder telefonisch unter der Rufnummer 05381-9440.

i. A. Seyfert, POK

