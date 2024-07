POL-LB: Sindelfingen: 40-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Auf dem Herd vergessenes Essen verursachte am Montag (08.07.2024) gegen 11:30 Uhr einen Brand in einem Wohnhaus in der Nelkenstraße in Herrenberg-Affstätt. Eine 75-Jährige vergaß dort ihr Essen auf dem Herd, welches schließlich in Brand geriet. Dadurch entzündeten sich auch die Fettfilter der Dunstabzugshaube über dem Herd. Der Brand blieb auf die Wohnung begrenzt und konnte von der Feuerwehr ...

