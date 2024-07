Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Schwerverletzter und rund 10.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (08.07.2024) gegen 12:10 Uhr in Gärtringen ereignet hat. Ein 59-Jähriger fuhr mit seinem VW Multivan auf der Kreisstraße 1077 von Herrenberg kommend in Richtung der Autobahnanschlussstelle Gärtringen und wollte nach links in die Riedbrunnenstraße abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 21-Jähriger auf seinem Motorrad auf der Kreisstraße 1077 in entgegengesetzter Richtung. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen missachtete einer der beiden Fahrer mutmaßlich das Rotlicht der Ampel, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision des Motorrads und des VW kam. Der 21-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Nassreinigung der Fahrbahn musste die Abfahrt der Bundesautobahn 81 an der Anschlussstelle Gärtringen aus beiden Fahrtrichtungen für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Hierdurch bildeten sind jeweils rund zwei Kilometer Rückstau. Die Verkehrspolizei Ludwigsburg ermittelt und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise werden unter Tel. 0711 6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de erbeten.

