POL-LB: Herrenberg-Affstätt: Küchenbrand in der Nelkenstraße

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Herd vergessenes Essen verursachte am Montag (08.07.2024) gegen 11:30 Uhr einen Brand in einem Wohnhaus in der Nelkenstraße in Herrenberg-Affstätt. Eine 75-Jährige vergaß dort ihr Essen auf dem Herd, welches schließlich in Brand geriet. Dadurch entzündeten sich auch die Fettfilter der Dunstabzugshaube über dem Herd. Der Brand blieb auf die Wohnung begrenzt und konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die 75-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Nachbarin, die ihr zur Hilfe kam, wurde vorsorglich vor Ort untersucht, musste jedoch nicht weiter behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

