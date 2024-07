Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen einen noch unbekannten Motorradfahrer, der am Freitag (05.07.2024) gegen 21:30 Uhr in Böblingen vor der Polizei geflüchtet ist. Der Motorradfahrer sollte in der Herrenberger Straße angehalten und kontrolliert werden, da eine Streifenwagenbesatzung feststellte, dass kein Kennzeichen an dem Motorrad angebracht war. Als der Unbekannte die Polizeistreife bemerkte, gab er Gas, fuhr über eine rote Ampel und unter starker Beschleunigung dicht an Fahrzeugen auf der Herrenberger Straße vorbei in Richtung Ehningen. Nach dem Ortsausgang bog der Motorradfahrer links auf einen Feldweg ab und fuhr in den Wald, wo der Sichtkontakt der Einsatzkräfte zu dem Flüchtigen schließlich abbrach. Der Unbekannte soll eine schwarze Motorradhose und einen grauen Pullover getragen haben, über den er offenbar einen schwarzen Rückenpanzer angelegt hatte. Das Motorrad war komplett schwarz lackiert. Zeugen des Vorfalls und insbesondere Verkehrsteilnehmende, die möglicherweise durch die Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@Ípolizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell