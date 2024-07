POL-LB: Böblingen: Unbekannte zerkratzen Mercedes - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich beim Vorbeifahren mit einem Fahrzeug streifte eine noch unbekannte Person am Sonntag (07.07.2024) zwischen 00:40 Uhr und 11:00 Uhr einen in der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen am Fahrbahnrand geparkten VW und machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den verursachten Schaden von rund 8.000 Euro zu kümmern. ...

mehr