POL-GG: Verkehrsunfallflucht durch Unfallgeschädigten

B44, Gemarkung Stockstadt (ots)

Am Montag, 22.01.24 gegen 15:40 hielt ein blauer BMW hinter einem Lkw-Sattelzug an der "rot" zeigenden Ampelkreuzung B44 (Ortsumgehung Stockstadt)/K153. Der 25jährige Fahrer des BMW entschloss sich, an dem Lkw vorbei auf die Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Stockstadt zu ziehen. Hierbei touchierte er den Sattelauflieger des stehenden Lkw-Gespannes, wodurch der Seitenspiegel des BMW abgerissen wurde und ein Schaden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro entstand. Der Lkw-Fahrer hatte den Vorfall offensichtlich nicht bemerkt und setzte seine Fahrt bei der einsetzenden Grünphase auf der B44 in nördliche Richtung fort.

Eine spontan hinzugekommene Polizeistreife konnte aus dem 25jährigen Unfallverursacher aus Esslingen keine nennenswerten Informationen zu dem flüchtigen Lkw-Gespann herausbekommen.

Zeugen, die Hinweise auf Zugmaschine und/oder Auflieger geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

