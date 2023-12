Feuerwehr Hattingen

FW-EN: 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr DLRG und THW im Hochwassereinsatz am Camping- und Mobilheimplatz in Hattingen

Hattingen (ots)

Seit 16:30 Uhr ist die Hattinger Feuerwehr mit mehreren ehrenamtlichen Einheiten und den Einsatzführungsdienst der Hauptwache am Freizeitdomizil Ruhrtal an der Tippelstraße im Einsatz.

Unterstützt wird die Feuerwehr durch Kräfte des THW Hattingen sowie die DLRG Hattingen-Süd.

An mehreren Stellen in der Anlage ist das Wasser stark angestiegen und droht in die Wohnheime zu strömen. Da die Wassermassen mit den örtlichen Mitteln nicht mehr zu bewältigen sind, wurden die Rettungskräfte zur Unterstützung angefordert.

Primäres Ziel ist es aktuell die Wohnheime der Anwohner vor Überflutungen zu schützen. Hierzu wurden an insgesamt drei Bereichen der Anlage Pumpen eingesetzt. Diese fördern rd. 8.000 Liter Wasser pro Minute.

Um das Wasser von der Anlage zu bekommen, wurden über 2 Kilometer Schlauchleitungen verlegt. Hierdurch wird das Wasser zur Ruhr gefördert.

An den einzelnen Abschnitten sind bereits erste Erfolge sichtbar wobei die Einsatzdauer noch nicht abzusehen ist.

In einem Gebäude der Anlage wurde ein Besprechungsraum eingerichtet in dem sich die Führungskräfte der einzelnen Organisationen zu regelmäßigen Lagebesprechungen treffen und weitere Maßnahmen abstimmen.

Die Versorgung der rd 60 Einsatzkräfte erfolgt durch die Betreiber der Anlage. Hierfür ein herzliches Dankeschön.

An dieser Einsatzstelle zeigt sich wieder einmal, dass die Zusammenarbeit der einzelnen Hilfsorganisationen in Hattingen reibungslos und effektiv funktioniert.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell