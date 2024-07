Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Samstag, den 20.07.2024, meldete sich die Halterin eines Audi A 1, bei der Polizei um eine Anzeige wegen eines Verkehrsunfalles mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort zu erstatten. Sie hatte ihren Pkw gegen 17.00 Uhr, auf einem rückwärtig gelegenen Parkplatz in der Goslarschen Straße zum Parken abgestellt. Bei der Rückkehr gegen 23.45 Uhr, stellte sie die Delle und Schrammen mit dunklem Farbanhaftungen an der Beifahrertür fest. Der unbekannte Fahrzeugführer hatte den Schaden vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug verursacht. Er unterließ es allerdings, sich um den Schaden in Höhe von ca. 2000,- Euro zu kümmern und entfernte sich vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Anzeige wegen Körperverletzung durch Hundebiss: Am Montag, den 22.07.2024, gegen 02.10 Uhr, wurde ein 20jähriger Mann beim Gang durch die Parkanlage an der Straße Am Stadtpark von einem freilaufenden Hund attackiert und gebissen. Nachdem der Rettungsdienst und die Polizei verständigt wurden, wurde die Biss-Verletzung am rechten Arm zunächst versorgt und der Mann anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Hund befand sich nicht mehr am Einsatzort. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

