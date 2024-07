POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.07.2024

Goslar (ots) - Unfallflucht Zwischen Freitag, 19.07.2024, 11:30 Uhr und Samstag, 20.07.2024, 10:20 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand der Mühlenstraße in Clausthal-Zellerfeld geparkten PKW. Der Unfallverursacher parkt vermutlich rückwärts aus einer Parkbucht quer zur Fahrbahn aus und beschädigt den geparkten PKW dabei an der Fahrertür. Der entstandene Schaden an dem ...

