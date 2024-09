Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkaufsautomat mit Gullydeckel eingeschlagen und diverse Gegenstände entwendet!

Wittingen (ots)

In der Nacht vom 14.09. auf den 15.09.2024 kam es in der Zeit von 22:00 Uhr bis 00:45 Uhr zu zwei Vorfällen in Wittingen. In der Knesebecker Straße und Bahnhofstraße nahmen sich bislang unbekannte Täter die Gitterabdeckung eines Gullys und schlugen damit jeweils einen Verkaufsautomaten kaputt. Anschließend entwendeten sie aus dem Automaten diverse Gegenstände und verschwanden in unbekannte Richtung. Hierbei ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 bis 1000 Euro entstanden. Die Polizei sucht hierzu Zeugen, die die Tat gesehen haben oder ihnen verdächtige Personen im Bereich der Tatörtlichkeit aufgefallen sind, oder sonstige Beobachtungen die im genannten Tatzeitraum getätigt wurden.

