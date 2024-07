POL-S: 17-Jähriger vermisst - Polizei sucht mit Echtbild

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag (29.07.2024) an der Grünewaldstraße eine 24 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 24-Jährige befand sich gegen 15.10 Uhr an der Grünewaldstraße, als der Mann sein vor ihr Glied entblößte und an diesem manipulierte. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann, trafen ihn aber nicht mehr an. Der Unbekannte hat eine normale Statur, ist ...

