POL-WAF: Ahlen. Hinweise zu möglichem Exhibitionisten erbeten

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag (21.06.2024) in ein Mehrfamilienhaus in der Oststraße in Beckum eingebrochen. Zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im 3. Obergeschoss. Hier stahlen sie Bargeld und Wertsachen und flüchteten anschließend. Im Treppenhaus wurden drei Männer gesehen, die in dem Gebäude nicht wohnhaft sind. Ob sie in Zusammenhang ...

