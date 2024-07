Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag (29.07.2024) an der Grünewaldstraße eine 24 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 24-Jährige befand sich gegen 15.10 Uhr an der Grünewaldstraße, als der Mann sein vor ihr Glied entblößte und an diesem manipulierte. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann, trafen ihn aber nicht mehr an. Der Unbekannte hat eine normale Statur, ist etwa 50 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß. Er hatte eine Halbglatze mit hellen kurzen Haaren und trug eine grüne Stoffhose und ein grünes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

