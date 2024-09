Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kind prallt gegen Pkw - Zeugen gesucht

Wesendorf (ots)

In Wesendorf kam es am frühen Montagabend zu einem Verkehrsunfall, zu dem Zeugen gesucht werden. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge stand gegen 17:35 Uhr ein 48-Jähriger mit seinem weißen Volkswagen Polo in der Grundstückseinfahrt einer Fahrschule an der Gifhorner Straße 5a. Gegen das Fahrzeug prallte ein Junge, der mit seinem Fahrrad in Richtung Ortsausgang fuhr. Das Kind stürzte und verletzte sich augenscheinlich leicht an den Händen. Es kam zu einem kurzen Austausch zwischen dem 48-Jährigen und dem Kind; dieses schob das Rad anschließend weiter in Richtung Ortsausgang und traf etwa 50 Meter weiter auf zwei bereits wartende Freunde. Der 48-Jährige sprach, nachdem sich der Junge entfernt hatte, mit einem Passanten und zeigte den Unfall anschließend bei der Polizei an.

Der Junge war von hagerer Statur, die Haare waren blond und sehr kurz. Er war mit einem Rad in schwarzer und blauer Lackierung unterwegs.

Es werden Zeugen des Unfalls, speziell der Passant, der sich mit dem 48-Jährigen unterhielt, sowie der unfallbeteiligte Junge gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Wesendorf unter der Telefonnummer 05376 976560 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell