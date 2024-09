POL-GF: Pkw überschlägt sich - Fahrer war alkoholisiert

Wesendorf (ots) - In Wesendorf kam es am frühen Montagabend zu einem Verkehrsunfall, zu dem Zeugen gesucht werden. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge stand gegen 17:35 Uhr ein 48-Jähriger mit seinem weißen Volkswagen Polo in der Grundstückseinfahrt einer Fahrschule an der Gifhorner Straße 5a. Gegen das Fahrzeug prallte ein Junge, der mit seinem Fahrrad in Richtung Ortsausgang fuhr. Das Kind stürzte und ...

