Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn im Zeitraum 20.09.2024, 16:00 Uhr bis 22.09.2024, 10:00 Uhr

LK Gifhorn (ots)

Trunkenheitsfahrten:

Am Freitagabend wurde gegen 22:30 Uhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW in der Braunschweiger Straße in Gifhorn kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,14 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstagmorgen wurde gegen 02:00 Uhr ein 17-Jähriger auf einem E-Scooter im Gifhorner Steinweg kontrolliert. Hier führte eine beweissichere Atemalkoholmessung zu einem Wert von 0,86 Promille. Es folgte eine Übergabe des noch nicht Volljährigen an dessen Erziehungsberechtigten sowie die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Ebenfalls am Samstagmorgen wurde in Vordorf gegen 03:00 Uhr ein PKW-Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier ergaben sich Hinweise darauf, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Zudem besteht der Verdacht, dass er über keine Fahrerlaubnis verfügt. Neben der Blutentnahme folgte zudem die Einleitung eines Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Am Samstagabend wurde ein 32-Jähriger im Bereich des Bahnhofes Gifhorn-Stadt auf seinem Fahrrad festgestellt, obwohl er stark alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Auch hier schlossen sich die obligatorischen Maßnahmen an.

Verkehrsunfälle:

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich auf der Kreisstraße 22 zwischen Schneflingen und Plastau ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zu Folge kam die alleinbeteiligte 61-Jährige nach links von der Fahrbahn ab. Sie erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit.

Schwere Verletzungen erlitt eine 42-jährige Motorradfahrerin am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr auf der K54 zwischen Adenbüttel und Neubrück. Sie verlor den polizeilichen Ermittlungen zu Folge am Beginn einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Krad, kam ins Schlingern und von der Fahrbahn ab. Sie wurde durch einen Rettungswagen einem Klinikum zugeführt.

Am späten Abend des Samstages ereignete sich auf der K119 zwischen Westerbeck und Dannenbüttel ein weiterer schwerer Verkehrsunfall. Hier beabsichtigte ein 32-Jähriger von einem Feldweg auf die K119 einzubiegen. Hierbei übersah er den PKW einer 29-Jährigen und es kam zur Kollision. Dadurch erlitt die 29-Jährige leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum verbracht. Der Unfallverursacher versuchte von der Unfallstelle zu flüchten, konnte aber kurz darauf gestellt werden. Der Grund hierfür lag vermutlich in seiner starken Alkoholisierung von über zwei Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Brandereignis:

Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurden sowohl der Feuerwehr als auch Polizei ein Brand auf einem Campingplatz im Krümmeweg in Wilsche gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 65-Jähriger den Akku seines dreirädrigen elektrischen Fahrzeugs hinter einem Wohnwagen lud. Kurz darauf kam es zu einem lauten Knall und der Akku entzündete sich. Entgegen der Erstmeldung griff der Brand nicht auf seinen Wohnwagen über. Neben der Gifhorner Polizei waren örtliche Feuerwehren zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Einbrüche:

Am Sonntagmorgen wurden der Polizei in bisher zwei Fällen Einbrüche in Wohnhäuser in Gifhorn gemeldet. Demnach verschafften sich unbekannte Täter in der Wilscher Straße in Kästorf sowie dem Eichkamp in Winkel widerrechtlich Zutritt zu Wohnhäusern, um diese dann nach Wertgegenständen zu durchsuchen, obwohl die jeweiligen Eigentümer bzw. Bewohner noch am Schlafen waren.

Die Polizei Gifhorn bittet darum, dass Wahrnehmungen zu verdächtig anmutenden Personen oder Fahrzeugen oder sonstige Feststellungen der Polizei in Gifhorn unter der Rufnummer 05371 9800 übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell