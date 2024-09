Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche in Gifhorner Ortsteilen

Gifhorn (ots)

In der Nacht auf den vergangenen Sonntag wurde in Kästorf und Winkel in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Im Tatzeitraum von 00:30 Uhr bis 06:00 Uhr gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in ein Einfamilienhaus an der Wilscher Straße in Kästorf. Mit Bargeld im Wert von 300 Euro entkamen sie unerkannt. Ebenfalls Bargeld war die Beute von Tätern bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Eichkamp in Winkel. Nachdem die Täter hier zunächst erfolglos versucht hatten, ein Fenster zu öffnen, hebelten sie die Terrassentür des Hauses auf. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr.

Die Ermittlungen zu beiden Taten hat der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn übernommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt die Polizei unter 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell