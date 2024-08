Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Mit "Smishing" Geld ergaunert

Velen (ots)

Einer betrügerischen Nachricht aufgesessen ist in den vergangenen Tagen eine Frau in Velen. Per SMS hatten sich die Täter gemeldet - und sich dabei als Lieferdienst ausgegeben. Da die Geschädigte tatsächlich ein Paket erwartete, erschien ihr das Anliegen glaubwürdig. So gelangten die Täter an Kontodaten der Velenerin, von dem sie im Nachgang zwei Mal Geld abbuchten. Die Polizei erneuert vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls ihre Warnung vor dieser Masche. Keinesfalls sollten derart Angeschriebene persönliche Daten übermitteln. Weitere Informationen zum "Smishing" mit Fake-SMS gibt es unter anderem auf der Internetseite www-polizei-beratung.de. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell