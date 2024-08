Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Einbrecher hebeln Tür auf

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Seeheidestraße;

Tatzeit: zwischen 06.08.2024, 06.00 Uhr, und 08.08.2024, 06.30 Uhr;

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in Bocholt-Mussum eingedrungen. Die Einbrecher gelangten in das Gebäude an der Seeheidestraße, indem sie sich gewaltsam an einer Tür zu schaffen machten. Es ließ sich zunächst nicht klären, ob aus dem Inneren etwas fehlt. Zu der Tat kam es zwischen Dienstag und Donnerstag. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell