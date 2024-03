Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Creglingen: Rehbock ohne Hinterläufer aufgefunden - Zeugen gesucht

Aufmerksame Bürger fanden bereits am Donnerstag, 07.03.24, einen toten Rehbock mit abgetrennten Hinterläufen in der Obstanlage am Stiftungswald in Creglingen-Niederrimbach. Der Rehbock wies ein Einschussloch im Halsbereich auf. Die Keulen des Tieres wurden widerrechtlich abgetrennt und entwendet. Der Fachbereich Gewerbe / Umwelt der Polizei Tauberbischofsheim bittet um Zeugenhinweise über verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum zwischen dem 06.03.2024 und dem 07.03.2024 unter der Telefonnummer 09341 810.

