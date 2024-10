Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall, Einbruch in Vereinsheim

Heilbronn (ots)

Hardheim: In den Gegenverkehr geraten - Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Gerichtstetter Straße in Fahrtrichtung Rosenberg in Hardheim. Der 58-jährige Fahrer eines Nissan geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen. Im weiteren Verlauf wurde der Nissan von dem Lastkraftwagen nach rechts abgewiesen und prallte gegen ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug. Der Fahrer des Nissan wurde bei dem Unfallhergang schwer verletzt, sodass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro. Die Landesstraße 514 blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Billigheim-Allfeld: Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in einem Vereinsheim in Allfeld im Sportheimweg zu einem Einbruch. Zum Täter ist bislang noch nichts bekannt, ebenso ist nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden. Zu weiteren Einbrüchen in Sport- bzw. Vereinsheime kam es auch in Gemeinden des benachbarten Landkreises Heilbronn. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

