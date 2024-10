Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbrüche, Granatenfund und Unfälle

Heilbronn (ots)

Creglingen: Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohngebäude

Am frühen Montagmorgen kam es in Creglingen zu einem Einbruch, bei dem Diebesgut im vierstelligen Bereich mitgenommen wurde. Ein Unbekannter verschaffte sich, vermutlich über die Hauseingangstüre, gewaltsam Zutritt zu einem Wohngebäude in der Hauptstraße. Gegen vier Uhr am Morgen konnte ein Zeuge Geräusche aus dem Stockwerk unter ihm wahrnehmen, die er nicht zuordnen konnte. Als der Besitzer der Wohnung gegen 7.30 Uhr bemerkte, dass die Türe seiner Wohnung offen stand, stellte er fest, dass ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet wurden. In der im Wohngebäude befindlichen Apotheke wurde ein Tresor mit Medikamenten aufgehebelt, aus dem allerdings nichts entwendet wurde. Auch in der Apotheke wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die mögliche Angaben zur Tat oder zu Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Lauda-Königshofen: Zeugenaufruf nach Einbruch in Bäckerei

Am frühen Montagmorgen musste ein Mitarbeiter einer Bäckerei in Lauda-Königshofen feststellen, dass jemand in diese eingebrochen war. Gegen 4.50 Uhr meldete er der Polizei, dass ein unbekannter Täter sich über eine unverschlossene Türe Zutritt zum Gebäude verschafft hatte. Im Inneren der Bäckerei wurde eine Geldkassette geöffnet, aus der Bargeld im dreistelligen Bereich entnommen wurde. Der Einbruch erfolgte zu einem unbestimmten Zeitpunkt am Wochenende. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die die Tat oder die Täter beobachten konnten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugenaufruf nach Versperrung eines Radweges

Eine Radfahrerin musste bei ihrer Fahrt am Montagabend in Bad Mergentheim feststellen, dass der Radweg durch einen Draht versperrt war. Ein Unbekannter hatte drei Kabel eines Elektrozaunes einer angrenzenden Pferdekoppel über den Radweg zwischen Bad Mergentheim und Igersheim gespannt und mit der gegenüberliegenden Laterne verknotet. Sie wurde durch eine vorbeigehende Gruppe gewarnt und hätte das Kabel aufgrund der Dunkelheit vermutlich nicht gesehen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Igerseheim: Fund einer Nebelgranate

Der Fund einer Nebelgranate am Montagabend in Igersheim sorgte bei einem 79-Jährigen für einen kurzen Schreck. Beim Ausräumen einer Scheune in der Rathausstraße auf einem Gartengrundstück stellte er eine Granate fest und verständigte die Polizei. Gegen 23.20 Uhr wurde die Granate durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst begutachtet. Es handele sich um eine nicht mehr funktionsfähige Nebelgranate, die sichergestellt wurde.

Wittighausen: Unfall mit leichten Verletzungen

Am Montagnachmittag wurde ein kleines Kind beim Überqueren einer Straße in Wittighausen leicht verletzt. Gegen 17 Uhr wollte der Sechsjährige die Straße Kapellenberg überqueren und übersah einen vorbeifahrenden 62-jährigen Toyota-Fahrer der nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Durch den Zusammenstoß zog sich der Junge leichte Verletzungen zu, weshalb er ins Krankenhaus gebracht wurde. Beim Fahrzeug entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

L504/Külsheim: Unfall mit Wildschwein

Ein Schaden im vierstelligen Bereich ist die Folge eines Unfalles auf der Landesstraße 504 bei Külsheim am frühen Montagmorgen. Ein Mercedes Sprinter-Lenker fuhr auf der L504 aus Tauberbischofsheim kommend in Fahrtrichtung Külsheim. Plötzlich querte ein Wildschwein die Fahrbahn von links nach rechts und rammte die linke Seite des Klein-Lkw. Dabei wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn zurückgeworfen. In diesem Moment fuhr ein 57-jähriger VW-Fahrer auf der Gegenfahrbahn und überfuhr das schwerverletzte oder schon tote Wildschwein. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro.

Wertheim: Einbruch auf Firmengelände

Zwischen Freitag um 16.30 Uhr und Montag um 6 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Betriebsgelände einer Firma im Carl-Jacob-Kolb-Weg. Dort brach er, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, das verschlossene Tankschloss eines geparkten Firmen-Lkws auf und entwendete hieraus rund 50 Liter Diesel. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 175 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Montagmorgen kam es in Wertheim zu einem Unfall, der einen hohen Sachschaden zur Folge hatte. Gegen 9 Uhr fuhr ein 65-jähriger Opel-Fahrer auf der Stettiner Straße und wollte in die Königsberger Straße einbiegen. Dort übersah er vermutlich einen 60-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher von rechts kommend die Königsberger Straße entlangfuhr. Am Einmündungsbereich der beiden Straße kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell