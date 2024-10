Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeirätin Elena Schön folgt auf Polizeioberrätin Lisa-Maria Klesse als Leiterin der Prävention

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Zum 1. Oktober 2024 wurde Polizeirätin Elena Schön als neue Leiterin der Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn eingesetzt. Polizeivizepräsident Markus Geistler gratulierte der frischgebackenen Polizeirätin, die in diesem Jahr ihr Masterstudium absolvierte, im Rahmen der Dienstversammlung der Prävention bei der Kreisverkehrswacht auf dem Wartberg am 7. Oktober 2024. Nun löst sie Polizeioberrätin Lisa-Maria Klesse - welche seit 1. Oktober 2024 die Leitung des Polizeireviers Lauffen übernommen hat - an der Spitze der Prävention ab. Frau Schön ist nun für rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn verantwortlich. An den Standorten Heilbronn, Künzelsau, Mosbach und Tauberbischofsheim werden jährlich rund 2.500 Versunfallpräventionsveranstaltungen mit den Schwerpunkten Hauptunfallursachen, Schulwegsicherheit und Verkehrstüchtigkeit durchgeführt. Darunter fallen neben Unterrichten und Workshops an Schulen insbesondere praktische Übungen wie die Radfahrausbildung. Darüber hinaus führen die Polizeibeamtinnen und -beamten jedes Jahr mehr als 1.400 Kriminalpräventionsveranstaltungen zu verschiedenen Themen wie Gewalt, Medien, Drogen, Jugendschutz, Telefonbetrug sowie Eigentum und Vermögen durch. Der Schwerpunkt liegt auch hier auf Vorträgen und Workshops an weiterführenden Schulen. Zum Thema Einbruchschutz bietet das Referat Prävention regelmäßig Informationsveranstaltungen aber auch individuelle sicherungstechnische Beratungen an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell