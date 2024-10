Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Versuchter Einbruch, Unfälle, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Geschwindigkeitskontrollen

Heilbronn (ots)

Creglingen: Versuchter Einbruch in Metzgerei

Zwischen vergangenem Freitag um 15 Uhr und Montag um 12.30 Uhr versuchte ein Unbekannter in eine Metzgerei in Creglingen einzubrechen. Die Metzgerei in der Hauptstraße war abgeschlossen, weshalb ein unbekannter Täter versuchte, die Nebeneingangstüre aufzuhebeln. Sein Versuch blieb jedoch erfolglos, er gelangte nicht in das Innere des Geschäftsraums. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat oder den Täter beobachten konnten und bittet diese, sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07934 99470, zu melden.

Bad Mergentheim: Unfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Am Montagmittag kam es in Bad Mergentheim zu einem Unfall, bei dem ein 13-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 27-jähriger Ford-Fahrer wollte seitlich in der Kapuzinerstraße einparken. Da er auf der Straße stand, fuhr der Radfahrer zwischen dem Ford-Fahrer und einem dahinter parkenden Seat vorbei. In diesem Moment setzte der 27-Jährige mit seinem Fahrzeug zurück, weshalb der 13-Jährige erschrak und gegen den Seat stieß. Er erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Bad Mergentheim: Sachbeschädigung an Heilquellengebäude

Zwischen Montag um 15 Uhr und Dienstag um 10 Uhr wurden Türen eines Heilquellengebäudes im Kurpark beschädigt. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Glaseinsätze, vermutlich durch Fußtritte, sowie einen Teil der Holzsprossen, die an den Türen angebracht sind. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die die Tat oder Täter beobachten konnten. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Lauda-Königshofen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Die Trunkenheitsfahrt eines 65-jährigen E-Roller-Fahrers endete in einem Widerstand am Dienstagnachmittag in Lauda-Königshofen. Der 65-Jährige wurde gegen 15.20 Uhr in der Umpferstraße einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Bei einem Atemalkoholtest stellte sich ein Alkoholeinfluss von rund 2,3 Promille heraus. Als dieser daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden sollte, sperrte sich der E-Roller-Fahrer gegen die Maßnahmen, trat nach den Beamten und versuchte diese anzuspucken. Auf der Fahrt ins Krankenhaus sowie später auf dem Polizeirevier, ging der 65-Jährige die Polizeibeamten weiter an und verletzte zwei der Polizisten.

Boxberg: Unfall mit Leichtverletzten

Ein 11-Jähriger wurde am Montagmittag beim Überqueren der Karl-Hofmann-Straße in Boxberg leicht verletzt. Der Junge lief mit seiner Schulkameradin über einen Zebrastreifen der Karl-Hofmann-Straße. Ein Lkw-Fahrer, der aus Boxberg kommend in Fahrtrichtung Angeltürn unterwegs war, übersah die beiden Kinder wohl und streifte mit seinem rechten Außenspiegel den 11-Jährigen, welcher daraufhin zu Boden fiel und dadurch verletzt wurde. Der Lkw-Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug, sammelte seinen Außenspiegel wieder ein und fuhr, ohne dem Jungen zu helfen, davon. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Angaben zum Fahrer und dem genauen Tathergang machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim: Geschwindigkeitskontrollen

Am Dienstagnachmittag wurden zwischen 14.20 Uhr und 16.40 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in Wertheim durchgeführt. Die Polizei führte Messungen an der Kreuzung Kembach/Höhefeld (K2825) durch. Es wurden insgesamt 84 Fahrzeuge gemessen. Bei neun Fahrzeugen konnte eine Geschwindigkeitsüberschreitung von bis zu 20 km/h und bei weiteren neun bis zu 40 km/h festgestellt werden. Die Fahrer müssen nun mit Anzeigen rechnen.

