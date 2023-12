Kleve-Materborn (ots) - In der Zeit von Dienstag (19.12.2023) um 22:30 Uhr bis Mittwoch (20.12.2023) um 06:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Glasfront zu einem Fitness- und Physiocenter an der Gertrud-Boss-Straße in Materborn ein. Anschließend drangen sie in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Sie entwendeten drei Tablets der ...

