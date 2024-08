Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung in der Wredestraße

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (27.08.2024), gegen 17:50 Uhr, wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Wredestraße gemeldet. Vor Ort konnten drei junge Männer im Alter zwischen 22 und 25 Jahren angetroffen werden. Nach ihren Angaben sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihnen und drei weiteren jungen Männern gekommen, im Zuge derer sie ein 26-Jähriger mit einem Schlagstock angegriffen habe. Die drei Geschädigten wurden leicht verletzt. Der Beschuldigte habe sich in Richtung Berliner Platz entfernt, konnte durch die Polizeikräfte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

