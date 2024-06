Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet zweifach gesuchten Mann am Bahnhof in Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Anlässlich der zur UEFA EURO 2024 temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu den Niederlanden kontrollierte die Bundespolizei am Mittwochnachmittag, 19. Juni 2024 einen 48-jährigen Jordanier am Bahnhof in Gronau. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Das Amtsgericht Ludwigshafen hat ihn zum einen wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechs Monaten Haftstrafe und zum anderen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 1640 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 164 Tagen verurteilt. Der Jordanier wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung in die Diensträume der Bundespolizei in Gronau gebracht. Da der Mann die erforderliche Geldstrafe nicht entrichten konnte, ist er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Vollstreckung der Haftstrafen in die Justizvollzugsanstalt nach Münster gebracht worden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell