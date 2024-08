Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Säugling von Hund verletzt - Korrekturmeldung

Ludwigshafen (ots)

KORREKTUR der Pressemeldung (https://s.rlp.de/ZXoJVq4): Die Ehefrau des Hundeführers stand mit dem Polizeihund alleine etwas abseits der Hochzeitsgesellschaft. Die korrekte Meldung lautet:

Nachdem am Freitagmorgen ein zwei Monate altes Mädchen von einem Polizeihund bei einer privaten Feier verletzt wurde, konnte das Kind zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen werden. Das Kind erlitt durch den Hundebiss keine schweren Verletzungen und verblieb vorsorglich zur Untersuchung und Beobachtung über das Wochenende im Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen kam es nach einer Trauung, als die Gäste das Brautpaar im Freien begrüßten, zu dem Vorfall. Die Ehefrau des Diensthundeführers stand mit dem Diensthund an der kurzen Leine etwas abseits der Hochzeitsgesellschaft. Als die Gäste anfingen zu klatschen und zu jubeln, sei die Mutter mit ihrem Baby auf dem Arm an dem Diensthund vorbeigelaufen und der Hund schnappte nach dem Kind. Das Mädchen fiel in der Folge auf den Boden. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern derzeit noch an. Auf Grund des Vorfalles wird der Diensthund nochmals eingehend geprüft und beurteilt.

