POL-PPRP: Diebstahl aus Transporter - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagmittag (25.08.2024) gegen 13:30 Uhr wurde der Geldbeutel einer 90-Jährigen gestohlen. Die Seniorin war zu dieser Zeit in einem Lokal in der Hohenzollernstraße essen und hatte ihre Handtasche über der Stuhllehne hängen. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen: - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. ...

