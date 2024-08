Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (26.08.2024), gegen 18:00 Uhr, wurden drei in der Prälat-Caire-Straße abgestellte Motorroller entwendet. Zwei der Roller wurden wenig später beschädigt in der Nähe des Tatortes aufgefunden. Aufgrund von Videoaufzeichnungen ist davon auszugehen, dass es sich bei den Tätern um eine Gruppe von fünf Minderjährigen handelt, die gegen 18:00 Uhr in der Prälat-Caire-Straße aus einem Bus stiegen.

Wer hat die Personen beobachtet und kann Hinweise auf ihre Identität geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell