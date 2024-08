POL-PPRP: Brand eines Autos - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) - Am Montagabend geriet gegen 20:35 Uhr die Küche einer Erdgeschosswohnung in der Schraderstraße in Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Auslöser ein Fettbrand einer Fritteuse. Durch die Rauchentwicklung wurden zwölf Bewohner des Mehrfamilienhauses leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle i.A. ...

