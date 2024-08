POL-PPRP: Wechsel in der Leitung der Polizeiwache Annweiler

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Heute wurde der bisherige Leiter der Polizeiwache Annweiler, Erster Polizeihauptkommissar Matthias Schwartz, nach 45 Jahren Polizeidienst von Polizeivizepräsident Andreas Sarter in den Ruhestand verabschiedet.

Der 61-Jährige wurde 1979 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt und hat den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt. Nach den Anfangsjahren bei der Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn erfolgte 1997 der Aufstieg in den gehobenen Dienst und die Versetzung zur Polizeiinspektion Haßloch, wo er als Dienstgruppenleiter eingesetzt wurde. Nach Stationen bei der Polizeiinspektion Neustadt als Sachbearbeiter Einsatz und Leiter des Bezirksdienstes bzw. des Sachgebietes Jugend übernahm Matthias Schwartz im Januar 2018 die Leitung der Polizeiwache Annweiler. Mit Ablauf des 31.08.2024 wird er nun in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Hierfür wünschen wir ihm alles Gute.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeiwache Annweiler, Kriminalhauptkommissar Falko Grote, von Polizeivizepräsident Andreas Sarter in sein Amt eingeführt. Die Funktion übernimmt der 48-Jährige offiziell zum 01.09.2024.

Falko Grote wurde 1996 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und wurde nach seiner Verwendung bei der Bereitschaftspolizei ab 2001 zunächst bei der Polizeiinspektion Wörth im Wechselschichtdienst als Sachbearbeiter und Abwesenheitsvertreter eines Dienstgruppenleiters eingesetzt. Im Jahr 2006 folgte der Wechsel zur Kriminalpolizei Landau, wo der Hauptkommissar bis 2023 in der stellvertretenden Leitung eines Kriminalkommissariats tätig war und auch mehrere Ermittlungsgruppen leitete. 2023 wurde ihm schließlich die Leitung des Kommissariats Kriminaltechnik bei der Kriminalinspektion Landau übertragen.

Die Polizeiwache Annweiler gehört organisatorisch zur Polizeiinspektion Landau. Der Dienstbezirk der Wache umfasst neben der Stadt Annweiler am Trifels auch einen Teilbereich der Verbandsgemeinde Annweiler.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

