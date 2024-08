POL-PPRP: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagnachmittag (25.08.2024), gegen 15:00 Uhr, informierte der Betreiber einer Gaststätte in der Frankenthaler Straße die Polizei, nachdem sich ein stark alkoholisierter 34-Jähriger verbal aggressiv gegenüber den anderen Gästen verhielt. Da er sich auch gegenüber den Polizeikräften uneinsichtig und aggressiv zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

