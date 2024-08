Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Annweiler (ots)

Am heutigen Morgen wurde im Zeitraum von 08:30-9h auf dem Aldi-Parkplatz in Annweiler ein roter Mazda 6 beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher hatte offensichtlich beim Links-neben-dem-Mazda-parken dessen hinteren linken Kotflügel in Höhe 63-81cm beschädigt und anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit verlassen. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell